Esta es la fecha desde la que se podrán adquirir los nuevos abonos gratuitos de Renfe

Renfe ha anunciado que a partir de este jueves, 29 de diciembre, los usuarios podrán obtener los nuevos abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia para viajar hasta el 30 de abril. Los mismos se podrán ir renovando a lo largo del año cada cuatro meses.

Además, con el objetivo de agilizar la adquisición de los abonos y evitar esperas, Renfe ha habilitado la app de Cercanías Renfe o, en el caso de los abonos de Media Distancia y Avant, la web de Renfe, para adquirir los nuevos abonos en las mismas condiciones que las que han estado vigentes en el último cuatrimestre.

Las fianzas a depositar en cada abono

Para recibir el abono, cada usuario necesitará depositar una fianza de 10 euros en el caso de Cercanías y Rodalies, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia convencional.

El pago debe realizarse con tarjeta, lo que permitirá la devolución automática de la fianza siempre y cuando se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante los cuatro meses de vigencia del abono.

Abono especial para menores de 14 años sin DNI

Para los niños menores de 14 años sin DNI, se ha creado, además, un abono recurrente para servicios de Media Distancia, que podrá ser adquirido en la web o en la app de Renfe. El padre, la madre o el tutor podrán adquirir, por medio de su NIF, NIE o pasaporte, un máximo de cuatro abonos de niño para un origen y destino durante el periodo de validez.

Desde que se puso en marcha esta medida el pasado 24 de agosto, Renfe ha expedido cerca de 2,5 millones de abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia.

Las sanciones por los usos indebidos continúan

Cabe recordar que desde el pasado 5 de diciembre se encuentra en vigor la modificación de la operativa de venta y utilización de los títulos multiviaje gratuitos de Media Distancia que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A raíz de esos cambios, se restringe la formalización de viajes, la adquisición de abonos y se sancionan los usos irregulares reiterados, entre otras actuaciones.

En concreto, uno de los supuestos que nombra el texto normativo es que “cuando se detecte que un viajero, durante el periodo de uso y validez del abono, al menos en tres ocasiones no haya cancelado con una antelación mínima de dos horas el viaje formalizado y no haya realizado el viaje; se anulará el abono, se incautará la fianza y no se le expedirá un nuevo abono bonificado, para ningún origen-destino, hasta transcurridos treinta días desde dicha anulación”. Como resultado de esta variación en las condiciones, ya se han retirado cerca de 200 abonos.