El experimento viral de una médico para demostrar que usar mascarilla no produce problemas de respiración

“He oído a mucha gente quejándose de que ‘no pueden respirar con la mascarilla’ o que no la quieren llevar porque ‘sus niveles de oxígeno caen drásticamente mientras la llevan’. También dicen que ‘una mascarilla no protege de respirar el virus’ y en la misma frase dicen que no quieren llevarla porque están ‘volviendo a respirar el dióxido de carbono exhalado’. No entiendo esta teoría: si crees que el virus pasa a través de la mascarilla y lo estás respirando, ¿cómo crees a la vez que tu CO2 exhalado se queda dentro de la mascarilla?”.