Femenino y neutro

I. Es obvio, el género gramatical que se usa para referirse indistintamente a varones y a mujeres, aquél que no tiene ningún tipo de marca específica, ha de dejar de llamarse “masculino”, ni siquiera “ masculino genérico ”, y ha de empezar a llamarse “ neutro ”. “Neutro” es el nombre que se corresponde con el uso que de hecho se da, y se lleva dando desde hace cinco siglos, a esta variante de género gramatical. La inmensa mayoría de las veces que los hablantes decimos “los niños”, “los de las últimas filas”, “los doscientos cuarenta fallecidos”, no nos referimos únicamente a los varones. La comunicación lleva funcionando sin equívocos quinientos años. Llamar a esas desinencias gramaticales “masculino” es incorrecto.

III. Todos los estudios filológicos, muchos de ellos realizados por autoras feministas, reconocen que el indoeuropeo en un principio carecía de marcas de género, y es a partir de la aparición diferenciada del género femenino que el uso previo neutro se limita a individuos varones y a grupos masculinos o mixtos. No se está usando el masculino para referirnos al neutro, se está usando el neutro para referirnos al masculino. Y esta distinción lo cambia todo.

En este sentido, la lengua española no invisibiliza a las mujeres, al revés, las destaca con un género gramatical diferenciado y propio. Pero lo hace como fruto del machismo de la sociedad en donde aparece, ya que tal realce es, en el fondo y en la forma, la marca de una anomalía, una rareza, una otredad frente a la obviedad masculina que se presupone y no es necesario marcar en el texto. La lucha por la igualdad entre mujeres y varones debería exigir que a aquéllas no se las marque en el texto, como de hecho no se marca a éstos. La lucha por la abolición del género también debería incluir a los géneros gramaticales.

IV. El refugio en el lenguaje como campo adolescente de revolución está experimentando un gran auge, especialmente por la expansión de posturas cándidas que entienden la realidad como una mera construcción social arbitraria, un juego lingüístico de voluntades y caprichos. En su posmodernismo, jurarán que cambiando el lenguaje se cambia el mundo, a pesar de que ningún estudio empírico que ha comparado sociedades cuyos idiomas tienen diferentes tipos de géneros gramaticales -el persa o el turco carecen de ellos, el español los tiene muy marcados, en el afaro es el femenino el que no se marca y el masculino el que sí- ha podido encontrar ninguna relación consistente entre tales gramáticas y el nivel de machismo de esas sociedades.