Un filomatemático sería alguien apasionado por el estudio y el aprendizaje, aunque aquí lo vamos a usar para hacer referencia a los apasionados de las matemáticas y también para designar la disciplina que conocemos como filosofía de las matemáticas. Silvia Jonas es una filomatemática alemana que nos habla del significado profundo de la razón lógico-matemática, una facultad de la que Kant hablaría mucho mejor que yo. No tenemos al pensador alemán, pero sí a su compatriota Silvia:

ANDRÉS LOMEÑA: No creo que las matemáticas revelen una verdad trascendente, pero hay muchos argumentos en mi contra: los números irracionales (la razón áurea, el número pi) o la constante de Kaprekar (6174) parecen apoyar una cierta mistificación de las matemáticas. Max Tegmark sería el último ejemplo de esta tradición pitagórico-platónica que reduce la realidad a estructuras matemáticas. ¿Cuál es su concepción de las mates?

SILVIA JONAS: Tenemos buenas razones para creer en la objetividad de las matemáticas. Al fin y al cabo, los enunciados matemáticos ofrecen determinados valores de verdad independientes de la mente. La cuestión está en saber si eso significa que los enunciados matemáticos son verdaderos en un reino abstracto de los objetos matemáticos, como creen los platónicos, o si es algo distinto lo que los hace verdaderos, por ejemplo, que sean hechos modales de estructuras posibles.

Personalmente, me inclino por ver los contenidos de las matemáticas como entidades matemáticas auténticas y me parece que un punto de vista realista de esas entidades explica mejor las condiciones de verdad, la objetividad y la irreductibilidad de las verdades matemáticas, así como la “irracional efectividad” de las matemáticas en las ciencias naturales, su naturaleza indispensable en la formulación de teorías científicas y su contribución explicativa a muchas de esas teorías. Sin embargo, a diferencia de muchos filósofos de las matemáticos, no creo que el platonismo sea un punto de vista absurdo solo porque no podamos ver o tocar los objetos matemáticos.