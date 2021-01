Todos los frentes que deja abiertos el final de 'Lupin'

Cinco episodios nada más que han colocado a Lupin en el número 1 de lo más visto de la plataforma —dato que la propia Netflix no detalla cómo se logra— y ha dejado a los seguidores con ganas de más. Lo tendrán. Hay una segunda parte en camino aunque no tiene fecha, pero sí muchas cuestiones que resolver.

El último episodio de este éxito francés deja demasiados frentes abiertos, empezando por la verdad sobre la muerte del padre de Assane, que aparentemente se suicidó en prisión tras ser acusado de un crimen que no cometió.

¿Por qué Guédira sabe que Assane y su familia están en Étretat?

Si fue al fuerte de Fréfossé, en Étretat, es porque sabía que en ese lugar se desarrollan buena parte de las aventuras de Lupin y que ahí se estaba celebrando un evento para fans. Ese día no fue al trabajo para poder llegar hasta allí; a sus compañeros le dijo que no se encontraba bien.

¿Qué va a hacer Guédira con Assane ahora que está fuera del caso?

No parece, por cómo fue la reacción de uno y de otro, que este encuentro suponga la detención de Assane Diop. Primero porque el agente Guédira está apartado del caso. Además se presenta desarmado y tranquilo, y no es descartable que sienta cierta admiración por el ladrón. Quizás se dé la vuelta a la tortilla, sobre todo si Assane le cuenta que su jefe, el comisario Dumont, que lo apartó de la investigación, es un aliado del magnate Pellegrini. ¿Lo ayudará a destapar la verdad sobre su superior?

¿Tiene alguna escapatoria Assane?

Todo apunta a que sí. Guédira lo ha encontrado en un encuentro de fans de Lupin y Assane lo único que hizo fue girarse cuando éste pronunció el nombre del personaje literario. Todos allí son seguidores, muchos van vestidos como el ladrón y podría ser lógico que cualquier fan respondiese girándose como hizo Assane. Guédira tiene sospechas pero no pruebas que lo incriminan.

¿Está en peligro la vida del hijo de Assane?

El otro punto álgido del final del episodio tiene como protagonista a Raoul, el hijo de Assane, raptado por Leonard, el hombre que trabaja para Pellegrini y quien persigue a Assane para acabar con su vida. “A ellos déjalos en paz pero deshazte de él”, le ordena el filántropo durante una llamada telefónica. Probablemente lo único que busque Leonard es llamar la atención de Assane y llevarlo hasta él. ¿Cómo conseguirá rescatar a su hijo sin poner su vida en peligro? ¿Y cómo hará para no contarle la verdad a Claire, quien se separó de él precisamente por su dudosa forma de vida?

¿Se conocían de antes Assane y Leonard?

Este frente no queda abierto. Los más avispados saben que sí. No sólo porque Leonard fue quien mató —y organizó el escenario para que pareciese un suicidio— a la periodista Fabienne Bériot, para callarle la boca y que no hablase más de Pellegrini. Leonard estaba en prisión cuando el padre de Assane se suicidó, lo que apunta a que él fue quien lo mató por orden de Pellegrini y lo preparó todo para que pareciese una muerte voluntaria. Los dos personajes se vieron las caras cuando Assane fue a visitar a su padre.