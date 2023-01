La lista completa de los ganadores de los Globos de Oro 2023

Este año, como en todas las ediciones, los Globos de Oro 2023 tiene su lista de favoritos. Entre los más destacados está el trabajo de Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin, con ocho nominaciones, entre las que destaca la de mejor actor para Colin Farrell.

Otros títulos con grandes oportunidades de coronarse durante la gala son Everything Everywhere All at Once, con seis nominaciones y Babylon de Damien Chazelle, con cinco nominaciones. Tár, protagonizada por Cate Blanchett, podría ser una de las sorpresas de la noche después del exitoso trayecto que ha tenido desde su estreno en Venecia.