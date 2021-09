El gran cambio de RTVE que no se ve en televisión

Ya lo anunció el actual presidente de RTVE , José Manuel Pérez Tornero, el pasado mes de junio : la renovación del ente público también pasaba por conseguir otro tipo de público, el que ya se ha acostumbrado a no ver todo en directo. Es decir, por competir con las plataformas. Dicho y hecho: RTVE Play es un lujo al alcance de todos.

El administrador anunciaba la renovación de la app a partir de los Juegos Olímpicos de este año, momento en el que comenzaban las pruebas para “trabajar en conjunto” y consciente de que “hay gigantes con los que no se puede batallar”. Sin embargo, visto el resultado, sí que podría dar guerra.

(Algunos) títulos destacados

1. Baron Noir, el thriller que medios como The Guardian llegaron a describir como una mezcla de House of Cards y Los Soprano, considerada de las mejores, por no decir la mejor, serie francesa sobre política.