Guía práctica para ahorrar con la nueva factura de la luz

krisanapong detraphiphat via Getty Images

¿Por qué una nueva factura de la luz?

Regular la tarificación va orientado a un cambio de tendencia en el consumo, de tal modo que los “dientes de sierra” den paso a una curva de consumo más coherente y sostenida que permita que los precios no oscilen de manera tan abrupta.

Tarifas valle, pico y neutro: ¿cambia algo?

¿Significa esto que ya no puedo cocinar a la hora que solía hacerlo? ¿Tengo que dejar de ver mi serie favorita cada noche? ¿Ya no podré poner el aire acondicionado hasta que no se haga de noche?