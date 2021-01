Hasta los genitales

No soy una persona trans ni pretendo ocupar el espacio de nadie pero es que el cachondeito del él, ella, elle me tiene frito. ¿Absolutamente siempre tiene que haber una risa, una burla o un reproche cuando se propone utilizar el género neutro? ¿en serio necesitamos saber si alguien tiene pene y cuánto le mide para tratarlo como ‘hombre’ o como ‘mujer’? De verdad, ¿no puede haber un solo día en el que una feminista transexcluyente no la líe en Twitter?, ¿tan difícil es respetarnos?

Estas navidades, caminando por Gran Vía, leí en un cartel publicitario: “Lo único bueno de esta navidad es que no verás al pesado de tu cuñado”. ¡Ojalá!, pensé, porque lo tuve que ver y, por supuesto, discutir. Resulta que se ofendió sobremanera –hasta el punto de hiperventilar– porque le dije: “no entiendes el género neutro por una simple cuestión de ignorancia”.

Acelerado como una motosierra me soltó toda la propaganda de Hazte Oír, VOX y la escritora española tránfoba amiga de J.K. Rowling que no recuerdo como se llama. Total, que me dijo eso de: “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva y si tú quieres identificarte como un autobús, a mí no me puedes obligar a llamarte cómo tu quieras…”. Entonces, intenté explicarle que el género es una performance y que ‘masculino’ o ‘femenino’ es relativo. Intenté ponerle como ejemplo a los hombres del siglo XVII, que parecían auténticas travestis con más pelucas y maquillaje que la Prohibida, pero no quiso escucharme, prefería mirase una moto nueva en ForoCoches.