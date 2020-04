He empezado a conocer a alguien durante la pandemia, y ni tan mal

Ya me he visto en situaciones similares en el pasado, como cuando estuve seis semanas conociendo a un hombre mientras él estaba en la playa y cuando tuvimos nuestra primera cita me di cuenta de que era completamente diferente en persona (me refiero a su personalidad, no me engañó con otra foto). En general, prefiero que la primera cita llegue pronto porque odio las primeras conversaciones intrascendentes cuando nos conocemos por chat (me aburre repetir en qué trabajo, de dónde soy y cuáles son mis aficiones), así que prefiero descubrir lo antes posible si somos compatibles de verdad.