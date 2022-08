Estos hombres han tenido la viruela del mono y quieren que sepas algo

“Sentía como si alguien me estuviera arrancando la carne de los huesos”, narra Tulunay sobre su experiencia. El londinense no cree que haya contraído la viruela del mono manteniendo relaciones sexuales, sino a través del contacto corporal, simplemente al tumbarse junto a su pareja.

Durante su estancia en el hospital, el dolor fue tan intenso que los médicos le tuvieron que administrar opiáceos para intentar controlar las molestias.

“No podía ni tragar. Así de mal me encontraba”, narra. “Me dolía más que los cálculos renales. Cuando me dieron antibióticos estaba llorando y pataleando en la cama y los médicos me tenían que sujetar”.

Aunque la mayoría de los casos de viruela del mono son mucho más leves, contraer el virus puede acarrear problemas de salud mental derivados.

Por su parte, Jake había estado en estrecho contacto con su padre, de 80 años, en los días anteriores a la aparición de los síntomas. Por eso, tras recibir el diagnóstico, tener que decirle a su familia que ellos también podían estar en peligro le produjo un estrés enorme.

“Mentalmente fue muy difícil”, dice este director de servicios profesionales de 40 años que es bisexual.

“Eso implicó que mi padre se enterara de que tengo una relación abierta, lo cual fue duro de compartir. Mi padre, de 80 años, hasta ahora se las había arreglado para lidiar con mi bisexualidad hablando de ella lo menos posible. Ahora se han puesto en contacto con él para ofrecerle una vacuna, ya que puede haber estado expuesto”.

“Es importante subrayar que la vacunación no proporciona una protección instantánea contra la infección o la enfermedad, ya que eso puede llevar varias semanas”, explica el director general de la OMS. “Eso significa que los vacunados deben seguir tomando medidas para protegerse, como evitar contactos estrechos y relaciones sexuales con otras personas que tengan o corran el riesgo de tener viruela del mono”.

Al igual que en los primeros días de la pandemia por coronavirus, la viruela del mono también está afectando a personas que están sanas y en buena forma física.

“No tengo ninguna otra enfermedad”, dice James*, que tiene 36 años y ha pedido permanecer en el anonimato. “Hago deporte seis veces a la semana y mi estado físico y mi salud son mi máxima prioridad. El hecho de que esto me afectara tanto me dio mucho miedo. El aislamiento también me resultó muy difícil, tres semanas desde el primer síntoma se hacen muy duras”.

Por su parte, John Thomas solo sufrió síntomas leves, pero cree que uno de los principales retos es precisamente convencer a las personas que tienen casos leves de que se aíslen para proteger a los demás.