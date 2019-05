(Ir)racional

Si el día que le robé a mi madre hubiera pensado que no debía hacerlo por nada en el mundo, aunque me diesen todo el oro de mundo, posiblemente, si eso hubiera sido así, ahora mismo no estaría aquí y no se me retorcería el corazón cada vez que lo recordarse.

Del mismo modo, si el día que volvíamos del cuartel de la Guardia Civil hubiera aceptado correctamente el ‘no’ que mi padre me dio, por méritos propios, al pedirle la moto para despejarme, en lugar de pensar “vaya asco de padre tengo que no le importa cómo me siento”, -el cual es un pensamiento totalmente irracional-, me hubiera evitado el comportamiento agresivo que llevó a la denuncia por la que he acabado aquí.

Y si todas las veces que mis padres me han regañado por mis malos comportamientos hubiera pensado que debía aceptar, ya que es lo que me he ganado, en vez de decirme “qué exagerados” o que “tampoco es para tanto lo que he hecho”, mi relación con ellos hubiera ido siempre mucho mejor y, habría evitado peores consecuencias o cabreos. La cosa nunca queda ahí, esos pensamientos irracionales y los comportamientos siguientes me han llevado a cosas peores. Siempre lo hacen, acumulando odio.

O si en mi último conflicto, en la confrontación con mi madre, hubiera pensado que tiene derecho a expresarse, en lugar de tacharla de mentirosa, habría podido controlar mis sentimientos negativos, mantenido la calma y el control y evitando el conflicto que provoqué, teniendo que empezar desde cero mi proceso.

Esto es solo un ejemplo de cómo los pensamientos irracionales nos pueden aportar malestar y unas pésimas consecuencias. En cambio, si en mi caso, hubiera optado por la vía racional no solo habría evitado todo lo dicho; además, hubiera sido más feliz y mi familia también, y seguramente mi relación con ellos habría podido ser muchísimo mejor.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs