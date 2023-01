Isabel Rodríguez niega con la cabeza y acaba interrumpiendo a Ana Rosa tras oírle decir esto

Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, ha negado con la cabeza e interrumpido a Ana Rosa Quintana cuando ésta comparaba las medidas para desincentivar abortos en Castilla y León con las consecuencias de la ley ‘sólo sí es sí’.

“Cuando las consecuencias no son la deseadas, rectifica. Y ustedes yo veo que nos están dispuestos a hacerlo porque se tienen que meter con Podemos y no les viene bien. Como en Castilla y León no se quieren meter con Vox. Si es que estamos más o menos en lo mismo”, ha afirmado la periodista.

Rodríguez ha interrumpido a la presentadora, que iba a seguir con otros temas, para puntualizar: “Si me permite, la diferencia la da la tradición de nuestras organizaciones. De aquellas que hemos velado y trabajado siempre los avances de las mujeres y aquellas otras que siempre se han opuesto a estos avances y a estas libertades, donde estaba el PP, donde antes estaba Rajoy, donde ahora estaba Feijóo, donde antes estaban solos y ahora acompañados con Vox”.

“Y es muy importante que hagamos ese ejercicio, ese llamamiento, que trasciende las ideologías, que nos interpela a todas las mujeres para no retroceder ni un paso atrás en esas conquistas”, ha insistido.

“Habrá mujeres que hoy nos escuchan y que trabajaron para que nosotros hoy tuviéramos esa protección en nuestra salud reproductiva, muchas mujeres mayores que lucharon para esa ley y superar la ley de supuestos a la ley de plazos. Las mujeres que salimos para combatir la reforma de Gallardón y que dijimos que no estábamos dispuestos a que se nos tutelara”, ha proseguido.

Rodríguez ha subrayado que hay muchas mujeres peleando para que se pare “esta aberración que va en contra de la normativa española, en contra de los avances que han propiciado las mujeres en nuestro país, en contra de nuestra maternidad”.

″¿De verdad la maternidad se protege con una ecografía? La maternidad se protege con más y mejores empleos, con subidas del salario mínimo interprofesional, que eleva los salarios de las mujeres, con permisos de paternidad igualitarios”, ha afirmado.

En ese momento ha tomado la palabra Quintana, para matizar: “Doña Isabel, en esas mujeres más mayores, yo posiblemente le saque a usted 25 o 30 años no lo sé, vamos, desde luego muchísimos...”.

“Está estupenda, en cualquier caso”, ha observado Rodríguez. Pero Quintana ha proseguido: “En esas mujeres yo ya estaba ahí, ¿eh? Yo estaba ahí defendiendo eso. Y esto no es un tema... porque si entramos en un debate que está ocurriendo en este momento entre las feministas podemos estar toda la mañana”.

“Y seguro que usted está más cerca de las feministas de siempre que el nuevo feminismo que se está inventado en una parte del Gobierno”, ha zanjado la periodista.