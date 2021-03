Una novela colosal

Quim Llenas via Getty Images

Quim Llenas via Getty Images Javier Marías, en una imagen de archivo tomada en su casa de Madrid.

¿Por qué se habla tanto de este libro?

Por ser el autor quien es. Javier Marías, eterno candidato al Premio Nobel de Literatura —que por merecerlo posiblemente nunca lo consiga—, es uno de los novelistas más relevantes de la literatura española actual. Si no el que más.

¿Quién debería leerlo?

Más bien quién no debería: aquellos que sólo buscan distracción, una novela para pasar el rato que no requiera del más mínimo esfuerzo. Es, por el contrario, una novela que cualquiera con un mínimo de exigencia intelectual debería no leer, sino haber leído ya.

Nuestra opinión:

Que Javier Marías es uno de los pocos narradores españoles que nos trascenderá es algo que nadie con unas cuantas lecturas es capaz de negar. Su estilo personalísimo, sus novelas repletas de meandros, reflexiones y de fuerte carga ética y moral, hacen del autor madrileño un rara avis en un mercado atestado de novelas de usar y tirar, que se leen sin dejar herida, tan siquiera rasguño. Tomás Nevinson, su decimoquinta novela, es simplemente colosal. Complemento de Berta Isla (que no secuela), la novela plantea un ejercicio mayúsculo de lectura, con una novedad: en Tomás Nevinson hay una trama —mínima, casi un esbozo— de espías. Hay, como quien dice, un argumento sólido, aunque en realidad sea una mera excusa, un mero estímulo para lanzarse a una suerte de ejercicio discursivo sobre el bien y el mal, el peso de la culpa, la zozobra, el pasado como losa que aplasta y aplasta y aplasta. Como siempre, en Javier Marías es tan valioso el fondo como la forma.

Es cierto que muchos pasajes de la novela carecen de verosimilitud: cómo es posible, se pregunta el lector más atento, que Tomás Nevinson llegue a una ciudad ficticia situada en el noreste de España y, de la noche a la mañana, pueda ejercer de profesor o, incluso, conquiste a una de sus potenciales víctimas, a una de las mujeres sobre las que debe colocar un reticente dedo acusatorio, sin apenas despeinarse. Lo que en otro autor sería un error imperdonable, en el caso de Marías se justifica en que no se exige verosimilitud a la trama, sino a la capacidad de sus personajes para elevar la digresión a categoría.

Son casi 700 densas páginas que, lejos de propiciar caídas puntuales en el tedio, actúan como una telaraña que acaba atrapando al lector: un largo susurro, un larguísimo monólogo interior del que en ningún momento el lector se siente ajeno. Todo lo contrario: es compelido a refutar, confirmar o matizar muchos de los pensamientos que en Tomás Nevinson se abordan. Sólo cuando se cierra la novela el lector es consciente de que ha vivido horas y horas ajeno a la insoportable realidad. Y, por supuesto, de la experiencia se sale con cicatrices. No está de más repetirlo: una novela colosal.

Lo que ha dicho la crítica:

