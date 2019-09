Seis mensajes que utilizan los malos jefes para manipularte

Probablemente tu jefe suelte estas frases para minarte la moral y para que trabajes más horas y con más intensidad de lo que es saludable. Pero que no te engañen con ellas:

1. “El trabajo es tu familia”

Como dice uno de sus empleados cuando recuerda esa conversación: “No somos familia. ¡Si ni siquiera me hablabas! Violaste completamente la confianza que teníamos en el producto, en la empresa, en la marca y en ti”.

En una buena familia, la pertenencia y los derechos no son condicionales, pero en un negocio sí pueden serlo.

2. “Necesito que estés disponible en cualquier momento”

Por otro lado, trabajar más no siempre es sinónimo de producir mejor trabajo. Si trabajas más de 50 horas a la semana para cumplir las demandas de tu jefe, probablemente ese tiempo extra no genere un buen trabajo. En un sondeo realizado a 5000 jefes y empleados a lo largo de cinco años, el profesor Morten Hansen descubrió que el rendimiento empieza a estancarse a las 50 horas y cae en picado después de 65 horas semanales.

Estar disponible 24 horas al día 7 días a la semana no es bueno para la salud. Un estudio realizado con 315 empleados reveló que quienes tenían que utilizar la tecnología para trabajar en casa por la noche tenían menos horas de sueño y de peor calidad.

3. “Todo va bien”

Uno de los peores jefes es el jefe que no está ahí. Puede que esté físicamente presente, pero está psicológicamente ausente de sus responsabilidades como líder. Ofrecen vagas felicitaciones, pero no un feedback tangible del que aprender. Dicen que la empresa va bien, incluso cuando los despidos, los cambios y el presupuesto sugieren lo contrario.

Este liderazgo de no intervención se convierte en manipulador cuando necesitas feedback y directrices sobre tu futuro en la empresa. Sobre todo, si te dan la insatisfactoria respuesta de “todo va bien” para que sigas trabajando aunque tengas preguntas que requieran una respuesta.

4. “No es mi problema”

“Ese no es mi problema” es una frase desmoralizadora, porque te dice que tu jefe se niega a ayudarte, explica Randy Conley, vicepresidente de Ken Blanchard Companies .

5. “Aquí siempre se ha hecho así”

Este lenguaje procede de un jefe que sólo hace cumplir las reglas y que no tiene el poder o las ganas de moldearlas. Cuando tu jefe dice esto, está dando a entender que continuará con el statu quo sin pensarlo.

Cuando tu jefe te dice que así es como suelen funcionar las cosas, te está diciendo que no está abierto a nuevas ideas y que no quiere ofrecerte una respuesta exigente. Conley sostiene que los líderes “suelen recurrir a esta respuesta como forma de manipular sutilmente a los empleados para que sigan el ritmo y no armen jaleo”.