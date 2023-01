Joaquín Prat se pregunta si la canción de Shakira a Piqué "es feminismo" y Ana Rosa reacciona

Todo el mundo habla de la “Sesión 53”, la canción de Shakira y Bizarrap en el que la cantante colombiana aprovecha para despacharse a gusto contra su ex, Gerard Piqué. Toda su letra está plagada de referencias directas al padre de sus hijos y también contra su nuevo amor, la joven barcelonesa Clara Chía.

En el tema, que suma millones y millones de reproducciones en apenas unas horas, Shakira canta cosas como: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, “Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, o “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

La canción también tiene dardos para Clara, la actual pareja de Piqué. Sobre ella dice: “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” y “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”. Pero las frases más duras, y que rápidamente se han popularizado, son estas: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

En “El programa de Ana Rosa” han hablado este jueves largo y tendido sobre la canción. Tanto la presentadora como los colaboradores han aplaudido el tema y la fuerza de Shakira para hablar sobre Piqué en un momento tan difícil. Sin embargo, Joaquín Prat se ha preguntado si los ataques a Clara son también “feminismo”. “Una cosa es cobrarte la venganza contra tu ex, ¿pero esto es feminismo?”, ha dicho en referencia a estas referencias directas a Clara.

Ana Rosa rápidamente ha respondido a su pregunta con otra: ”¿Qué tiene que ver el feminismo con la rabia y con el corazón herido?”. Una pregunta que, de nuevo, ha rebatido Joaquín Prat. ”¿Cuántas veces hemos dicho aquí que no se puede culpar a las tercera personas?”, ha dicho. Y Ana Rosa ha sido tajante: “Estamos hablando de una mujer despechá. Y se puede ser despechá y despechao”.

En paralelo, el copresentador del programa ha dicho que la “Sesión 53” de Shakira y Bizarrap le parece un temazo “musicalmente”.