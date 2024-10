El PSOE se querellará contra el PP por injurias y calumnias tras el archivo de la presunta financiación ilegal

El PSOE presentará una querella por injurias y calumnias contra el PP tras inadmitirse a trámite el pleito que presentaron hace justo una semana contra los socialistas por presunta financiación ilegal.

"No puede ser que se exija a los acusados precisamente que tengamos que defendernos, no todo vale en política y por eso desde el Partido Socialista con tiempo con calma y haciendo las cosas bien presentaremos una querella por injurias y por calumnias porque no se puede hablar de temas tan serios, la corrupción es un problema muy grave", indicaba desde la sala de prensa de Ferraz la vocal del comité organizador del congreso federal del PSOE, Enma López, apenas unos minutos después de que se conociera la noticia.

Apenas media hora antes, el juez de Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazaba la querella que interpuso el PP contra el PSOE basada en una noticia de The Objective en el que dos personas anónimas y con la voz distorsionada aseguraban haber entregado 90.000 euros en efectivo camuflados en bolsas de plástico en la segunda planta de la sede nacional. En concreto, explicaban, esos pagos se realizaron en dos ocasiones. Un argumento basado únicamente en una noticia que, según la jurisprudencia del Supremo, no pueden ser admitidos a trámite por falta de pruebas.

Una cuestión que muchos sospechaban ya en el PP y que incluso mostraban sus dudas para que prosperase y que el PP sigue defendido indicando que el juez explica que “actuaría en consecuencia” si aparecen nuevas pruebas que tener en cuenta durante la instrucción de la causa.

"El Partido Popular respeta la decisión de la Audiencia Nacional, frente a aquellos partidos que insultan, persiguen y amedrentan a aquellos jueces que no les dan la razón. Nuestra obligación era denunciar los hechos conocidos sobre los que no había investigación judicial alguna. En cualquier caso, lo que importa es cómo acaba este caso, no como empieza", indican fuentes del partido.