Jordi González: "Perdí la mitad de todos mis ahorros en una semana"

Jordi González es posiblemente uno de los presentadores más desconocidos para el gran público a nivel personal. El conductor de Conexión Honduras, el debate de Supervivientes de los domingos, ha ofrecido una entrevista en Planta baixa (TV3) en la que ha dado un paso poco habitual en él, y se ha sincerado sobre aspectos de su intimidad.

El periodista de 59 años ha confesado que padece depresión y que comenzó a tener síntomas con la llegada de la pandemia. “En alguna etapa de mi vida yo había estado desanimado, pero nunca deprimido... y cuando llevábamos dos semanas de confinamiento, empecé a deprimirme”, ha explicado.

González sufrió un revés económico que hizo que su salud mental empeorara. Perdió la mitad de todos sus ahorros “con el hundimiento de la bolsa”. “Tengo dinero ahí como mucha gente y lo que yo había guardado durante tanto tiempo se redujo”, ha contado en la televisión catalana.

El presentador de Supervivientes, que lleva en antena —ya sea en radio o en televisión— desde los años noventa, se ausentó de la pequeña pantalla durante una larga temporada hasta su vuelta a esta edición del reality, algo que preferiría no haber hecho, según sus declaraciones.

“Me quiero retirar desde hace diez años. Lo he dicho muchas veces y es cierto. Estoy en una empresa que me valora mucho. Me siguen dando trabajo y no me quejo, pero también me gustaría no tener que trabajar”, ha confesado.

Además, ha manifestado, para sorpresa del presentador del espacio Xavi Canalias, que cree saber que no le queda mucho tiempo de vida. “Estoy en condiciones de decirte que moriré a los 78 años por un infarto de miocardio durmiendo en un avión”, ha expresado.

Un pensamiento recurrente que asalta al presentador desde que era un adolescente. “Lo sé desde siempre. A los catorce o quince años lo tuve claro (...) Igual que sé, cuando una mujer está embarazada, si lo que va a tener será un niño o una niña”, ha detallado.

La terapia del periodista para salir del pozo, ha añadido, fue “consumir menos información y leer noticias sólo a partir de las seis de la tarde”. La desconexión es lo único que podía ayudarle a remontar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la primera causa de discapacidad en 2030 serán problemas de salud mental, especialmente depresión, una enfermedad que afecta a 1 de cada 4 españoles y a más de 300 millones de personas en todo el mundo.

Los especialistas ven una clara relación entre el aumento de casos y la pandemia: “Con la covid, la salud mental ha caído en picado”.