Juan Betancourt: “Quiero una Cuba libre, con derechos, que es lo mínimo que un país debe tener"

Monica Schipper via Getty Images

Al grupo de músicos instalados en Miami que lanzaron el tema Patria y vida —Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky—, en el que cantan “no más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas”, se han unido otros como Emilio y Gloria Estefan, Olga Tañón, Romeo Santos, J Balvin o Daddy Yankee, que han solicitado ayuda humanitaria .

Precisamente Yotuel Romero se pronunció de nuevo hace unos días en el programa Este es el mood: “Allí pensar diferente es un delito. Me acusan de terrorista, no puedo volver, me detendrían”.