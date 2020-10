La corbata torcida de Abascal

Donald Trump lleva cuatro años empecinado en levantar un muro que separe EEUU de México. Abascal se afana en erigir otro que separe el ‘nosotros’ del ‘ellos’. En dejar en el otro lado a quien no le aplauda todo. O a quien ose mencionarle que lleva la corbata torcida, que haría bien en colocarla a la altura del ombligo. Aunque se lo tape. A quien no haga una defensa cerrada de sus ideas, las únicas válidas para echar “al peor Gobierno en 80 años” . Francisco Franco estaría muy orgulloso.

Santiago Abascal ha subido a la tribuna con la corbata torcida. Torcida como el país. O como las ideas políticas de Vox . También podría haber sido un movimiento exquisitamente calculado para dar aire a su ombligo. Yo, mi, me, conmigo. Yo sé lo que necesita el país. Me tenéis que hacer caso. Confiad en mí. Venid conmigo. Y su contraposición: tú, vosotros. Tú eres un presidente irresponsable e ilegítimo. Vosotros no sois un Gobierno, sino “un Frente Popular socialciomunista en alianza con separatistas y con terroristas”. El yo de Abascal, el nosotros de Vox y el ellos de los demás. De todos los demás. Es decir, el caos, la ruina y la muerte.

Con estos mimbres no sería descabellado concluir que Vox es un partido que va como pollo sin cabeza, que actúa antes de pensar y que sus pulsiones ultraderechistas le impiden no ya aplicar, sino diseñar una mínima estrategia política. Quien se abone a esta teoría le estará haciendo el juego a Vox. No hay movimiento a la contra, crítica o tuit ofuscado que no esté perfectamente medido. No hay propuesta o iniciativa que no busque conseguir un único fin político: derrumbar los cimientos que sostienen la estructura democrática actual.

No es reconstruir, no es reparar las estructuras dañadas —que las hay—, no es nada de eso: se trata de echar abajo la democracia actual tal y como la conocemos valiéndose de una ideología vacía. Santiago Abascal no propone operar sobre un cuerpo enfermo, sino estrangular a un recién nacido. Porque España, a fin de cuentas, es un país que hasta hace 45 años vivía bajo una dictadura.

Santiago Abascal se ha encaramado a la tribuna del Congreso de los Diputados con la corbata torcida. Que no tuerza nuestras convicciones democráticas. Impedirlo es responsabilidad de todos los que prefieren al peor Gobierno de una democracia que una dictadura.