La malnutrición y la obesidad, un problema para España.

Como ya denuncié hace unos meses en esta misma columna , en España tenemos un problema de alimentación: más de 4 millones de personas (un 8,8% de la población) viven en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. Para que no haya lugar a dudas, cuando hablamos de “inseguridad alimentaria” nos referimos a aquellas personas que no saben a ciencia cierta si van a tener alimentos suficientes para su próxima comida.

¿Por qué la obesidad es mayor en las clases bajas? Un primer factor es precisamente el poder adquisitivo: una dieta basada en alimentos poco saludables es la forma más barata de saciarse, y muchas familias no tienen ni el dinero ni el tiempo para acceder a alimentos saludables. Sin embargo, no se trata únicamente de un problema de “acceso”, ya que como señala la socióloga Priya Fielding-Singh, algunas familias “ usan la comida basura para demostrar amor ”.

¿A qué se refiere la autora? Los padres y madres de familias pobres se ven obligados a estar constantemente diciendo que no a sus hijos: no a una bicicleta, no a unas zapatillas de deporte, no a unas vacaciones, no a un buen bistec de carne, etc. Cuando esos mismos niños piden “comida basura” (o refrescos atiborrados de azúcar), los padres y madres dicen que sí. Después de tantos “noes”, por fin pueden decir que sí.