La sanitat ara és prioritària

Aquest article també està disponible en castellà.

Llegeixo:

El Govern destinarà 15 milions d’euros a les televisions privades, com a part de les ajudes urgents per pal·liar l’impacte del coronavirus en l’economia que el Consell de Ministre ha aprovat aquest dimarts. En el text es descriu la partida com una compensació temporal de determinades despeses de cobertura poblacional obligatòria del servei de televisió digital terrestre (TDT) d’àmbit estatal (Agència Europa Press).

I és clar, no ho havia pensat, donar 15 milions d’euros a les televisions privades és una gran urgència. 15 milions representen una minúcia, alguns pocs respiradors de menys que subministren oxigen per ajudar a respirar ... no n’hi ha per tant ... segons els meus càlculs uns 37.500 respiradors (400 euros la unitat). I pel que fa a ventiladors hospitalaris que es posen a les UCI, els preus varien, però es podrien comprar un miler, almenys.

Jo avui tenia moltes ganes de fer un escrit animós perquè la primavera ha esclatat i m’he llevat pletòrica, somrient d’alegria i agraïment al privilegi de la meva vida. Però he llegit aquesta notícia i la realitat se m’ha desplomat a sobre, deixant-me confinada a l’oreller amb pensaments furibunds de ràbia. El més greu és la impotència. Emprenyem-nos, sisplau. Emprenyem-nos. No només amb els governs capaços d’aquestes impudícies i, a sobre, en aquests moments de pena i dolor, sinó amb tots els obscens i indecents morals. Si no vaig errada moltes televisions privades tenen guanys multimilionaris i, per tant, aquest ajut de 15 milions seria escandalós per injustificat. I totes són potents creadores d’opinió i, per tant, aquestes ajudes serien com a mínim sospitoses. El govern és una eina important per canviar les coses però altres poders tenen una influència tremenda sobre les decisions. Per exemple, el poder econòmic, el poder judicial, etc..

Abans de prosseguir m’agradaria parlar d’aquest sentiment tan noble que s’anomena “esperança” i després reprendré el fil.

La paraula esperança té una prèdica extraordinària. Últimament, degut a la terrible situació del Covid-19, té una freqüència d’ús més elevada de l’habitual en tots els sistemes de comunicació a l’abast. Ens donem alè, ens esperonem a tenir esperança de que ens en sortirem. Això ens remet als sentiments humanitaris i empàtics de tots i totes nosaltres. Tanmateix, crec que sovint basem l’esperança no en la nostra acció com a motor de canvi sinó que aquest canvi el deleguem a les musses o bé a les institucions. Des d’aquest punt de vista, l’esperança ens condueix a viure en una mena de llimbs on res no depèn de nosaltres, on res no hi podem fer. Només cal esperar. Però, en canvi, si tenim en compte la definició del concepte “esperança” ens adonarem que ens remet a anhelar alguna cosa que no sabem si podrà ser satisfeta perquè satisfer-la no depèn exclusivament de nosaltres. I quan dic “exclusivament” vull dir que en l’esperança nosaltres som una part crucial.