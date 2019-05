La tecnología resucita a Dalí

Dalí Lives: ©Salvador Dalí Museum, Inc. St. Petersburg, FL 2019.

En realidad, se trata de un Dalí recreado por la inteligencia artificial que, a través de tres pantallas ubicadas en puntos específicos a lo largo del museo, dará la bienvenida directamente a los visitantes que, incluso, podrán interactuar con él. “La interacción de cada usuario con Dalí podría ser completamente diferente a la siguiente”, asegura Kathy Greif, jefa de operaciones del The Dalí.

En el 30 aniversario de la muerte del artista, The Dalí Museum, en Florida (Estados Unidos), ha celebrado -este sábado 11 de mayo- el cumpleaños del pintor poniendo en marcha una experiencia pionera: los visitantes podrán charlar con Dalí. Esta idea revolucionaria impulsada por el segundo museo del mundo con más obras del genio español, después del museo de Figueres, permanecerá indefinidamente.

Su “inmortalidad” nos sigue dando noticias frescas cada día. En los últimos meses hemos descubierto que el narco más famoso del mundo (Pablo Escobar) tuvo uno de sus cuadros en casa. Hemos seguido de cerca la performance surrealista de la justicia española que decidió exhumar su cadáver , tras creer a una mujer que decía ser su hija y resultó no serlo . Hemos visto cómo la Fundación Gala-Dalí reclamaba el uso de la imagen del genio en la serie “La casa de papel”. O, la última, hemos conocido que la tecnología revive a Dalí.

Salvador Dalí afirmó repetidas veces que nunca moriría. No creía en su muerte y así lo decía constantemente. Quizá era una forma de afrontar su miedo a la vejez, la decadencia, la enfermedad y la desaparición. O, quizá, lo dijo porque sabía que el genio surrealista permanecería en la memoria colectiva de las generaciones futuras, a lo largo de todo el mundo.

El personaje virtual se mueve, se comporta y se parece físicamente al auténtico Dalí. Además, dice cosas y actúa como si Dalí estuviera vivo. “Dalí Lives dará la sensación al visitante de que está viendo al artista reencarnado. La diferencia entre el Dalí real y esta versión generada con inteligencia artificial es casi imperceptible”, comenta Jeff Goodby, copresidente y socio de Goodby Silverstein & Partners.

El equipo de GS&P ha entrenado al sistema de inteligencia artificial con material de archivo de hace 57 años, como entrevistas en vídeo, para que aprenda no solo cómo era la apariencia de Dalí, sino sus expresiones faciales, los movimientos de sus cejas, en qué momento pondría la boca con una forma particular, etc.