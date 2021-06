La vida en defensa propia.

Borges me susurra que algo que no se nombra con la palabra azar rige estas cosas.

Lo que me hace fijarme en el humilde suelto del periódico es la voluntad de perdurar, “de permanecer en su ser” (gracias, Espinoza) que mantenemos como especie, lo que no sería destacable si no fuera porque sabemos que no somos eternos.