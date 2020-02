El contundente mensaje de Lara Álvarez a quienes dicen que tiene mala suerte con los hombres

Antes de poner rumbo a Honduras Lara Álvarez, la presentadora de Supervivientes 2020, dio detalles de la nueva edición del reality de Telecinco en una rueda de prensa. La asturiana se mojó y aprovechó para hablar de su vida privada.

Álvarez, que recientemente rompió con el modelo Andrés Velencoso, señaló que tiene las cosas claras y, como recoge ¡Hola!, se mostró contundente: “Sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y directamente no titubeo ni pierdo el tiempo ni hago perder el tiempo al de enfrente”.

Sobre quienes insinúan que se le va a pasar el arroz, continuó igual de rotunda: “Tengo 33 años, que parece que se me está acabando el tiempo y me voy a quedar para vestir santos. Mira, no. Yo lo que hago es, sobre todo, trabajar mucho en mí [...] Tengo una vida repleta de cosas que me completan y las voy fomentando cada día: mi familia, mis amigos mi trabajo”.

También se lamentó de tener que leer titulares sobre su vida amorosa del tipo ”¿Qué le pasará?” o “Qué mala suerte tiene con los hombres”. ”¿Mala suerte? Yo tengo la fortuna de que ha pasado gente maravillosa por mi vida pero nadie dijo que fuera fácil encontrar una persona afín”, reflexionó.

″¿Qué mensaje estamos mandando entonces a una chavala joven que está con alguien y no siente afinidad con esa persona? ¿Que tiene que continuar con ella el resto de su vida? ¿O que, como es lo que toca, tiene que conformarse con algo que no le hace feliz?”, se preguntó.