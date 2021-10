Fernando León de Aranoa: "Poca gente se siente ya clase trabajadora"

A pesar de que lo primero que surge es el personaje, el director no se inspiró en una persona concreta, sino “en muchas personas y en muchas historias que están todas relacionadas con ese personaje”. Retratar a Julio Blanco permitió a León de Aranoa explorar dos aspectos fundamentales en la película: “Por un lado el sentido del humor, porque es verdad que hay algo en el comportamiento de este tipo de personajes que me parece que podía dar lugar a situaciones cómicas, pese a todo. Y por otro lado sentí que me iba a permitir hablar de las relaciones dentro de un entorno laboral. Tanto del patrón con los empleados como de los empleados entre sí y hacer un pequeño retrato de ese microcosmos laboral”.