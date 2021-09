Libros para descubrir y querer a editoriales independientes y pequeñas de España

El libro reúne más de cien citas de filósofos como Platón, Aristóteles, Séneca y Epicteto. Sus ideas dan el pie a reflexiones aplicadas a las relaciones personales y a los problemas que nos plantea la vida cotidiana. Entre los conceptos abordados están la felicidad, el Bien, la Voluntad, el Desapego, la Competitividad… con ejemplos concretos de cómo aplicar los criterios para obrar adecuadamente en cada ocasión.

10. Sloper

Un patio común. Raúl Hoces.

Daniel, Marta, Olga y Tinka cuentan cómo sobreviven a los pequeños y grandes dramas de la vida cotidiana, cómo se relacionan entre ellos y con el mundo. Viven en un barrio obrero cualquiera de una gran ciudad. Dani es un antiguo expatriado que se vio obligado a volver a casa para hacerse cargo del negocio familiar. Olga quiso ser actriz, pero a ratos se conforma con ser auxiliar de peluquería. Marta siempre quiso tener una familia y cree haberlo conseguido y Tinka es una adolescente en apariencia normal. Los excéntricos Gabriel y Maru completan un cuadro costumbrista, en un suerte de realismo cómico.

11. Tres Puntos Ediciones

Modos del deseo. Carolin Emke. Traducción de Mariana Dimópulos.

La identidad, la aceptación del yo íntimo, el lenguaje y la palabra como constructo. “A partir de la culpa y el duelo generado por la noticia del suicidio de un antiguo compañero escolar con una homosexualidad conflictiva y la pregunta de ‘por qué él y no yo’, Carolin Emcke nos interna en este libro por los vericuetos de su propio deseo, el deseo por otra mujer, que descubre a una edad tardía. Entre el ensayo y la memoria personal, entre la fascinación de la historia de iniciación y la profundidad de la reflexión política y cultural, la autora organiza su experiencia e introspecciones entre las que la reflexión sobre el lenguaje se alza como materia de este libro”.

12. Wunderkammer

Misa de amor. Relatos eróticos completos. Marosa di Giorgio.

Erotismo que trasciende el cuerpo y el deseo más terrenal. La poeta uruguaya Marosa di Giorgio escribió relatos alrededor de esta idea: Misales, Camino de las pedrerías, Lumínile y Rosa mística. Según César Aira: “El mundo de Marosa di Giorgio está todo hecho de transformaciones, de sorpresas, de pasajes fluidos entre lo humano y lo animal; oscila entre el cuento de hadas y la alucinación, y lo preside una imperturbable cortesía que no excluye la ironía o la crueldad. En sus poemas no es infrecuente que la niña que los cuenta tenga amores con un caballo, o un caracol, o una bruja, y dé a luz de inmediato un huevo grande de hule verde, o pequeño de porcelana roja; salir volando, o morirse todas las noches, o ser un nardo, no llama la atención. Sus “relatos eróticos” de la última época (que son realmente eróticos, con una exaltación de libertad que no suele tener la literatura erótica convencional) no difieren mucho de su obra anterior; de hecho se diría que toda su obra confluye hacia el erotismo”.