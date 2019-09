'Lo nunca visto', la obra que sucede en escena

La empatía con los personajes y lo que ocurre en escena se debe fundamentalmente a dos factores: su autor y director, y sus tres actrices. El primero, por su mentalidad teatral. La obra no está “contada” en escenas, sino que está “puesta en escena”. La diferencia es importante, porque no se trata de que te cuenten una historia sino de que suceda en escena. Desde ese inicio, esa presentación de personajes, a los juegos que hay con una barra de ballet, a la forma que tiene de llevarnos al mar, a la colocación de la iluminación como las candilejas de un teatro antiguo que iluminan desde abajo. Todos ellos recursos puramente teatrales que remiten, sobre todo, a La Zaranda , ese grupo español de culto en España y en muchos sitios de Latinoamérica (incluida Miami). A los que Troncoso ha sabido estudiar con aprovechamiento a tenor de lo que se ve en Lo nunca visto.

¿Y qué decir de sus actrices? Es increíble cómo están en escena Belén Ponce de León, Alicia Rodríguez y Ana Turpin. Su presencia. Cada una jugando sus particularidades y su energía, la de ellas y la de sus personajes, remando siempre a favor del espectáculo y de sus compañeras. Tensando y destensando la cuerda que las une al patio de butacas y entre ellas. En ese juego dramático puramente español llamado tragicomedia, en el que la vida es trágica pero en la que siempre hay momentos para la alegría y para la comedia. Momentos de los que este montaje tiene muchos.

El espectáculo se podría quedar ahí y ya estaría bien. Sería suficiente. Sin embargo, incluye una sutil reflexión sobre lo que es la ficción para los seres humanos. Proponiéndola como forma de exorcizar los fantasmas del pasado y del presente contándonos a nosotros mismos y, también, a los otros lo que nos pasó y nos pasa. A los pocos que quieran escucharlo, pues, como les sucede a las protagonistas de esta historia, no hay mucha gente que quiera ser partícipe de lo nuestro y menos si arrastramos una historia trágica o sin su correspondiente glamour. Si no se es cool. Si no se hace de la ficción una mentira agradable para nosotros y para los otros. Si no sirve para contar la vida que habríamos querido vivir antes que la que hemos vivido y estamos viviendo en ese pequeño teatro del mundo destartalado y en proceso de desmantelamiento en el que nos encontramos desde que nacemos. Porque hay luz, siempre hay luz, antes de que se haga el oscuro.

