Los días internacionales: 7 de octubre día de la neuralgia del trigémino

fizkes via Getty Images

No es mi propósito dedicar las presentes líneas a realizar una descripción de la enfermedad cuyo día se celebra hoy ( la neuralgia del trigémino ), algo que dejo a los expertos en la materia, que lo hacen de forma clara y concisa . Lo que sí me gustaría es mostrar cómo es la vida con ella, en mi condición de protagonista de esta película que a alguno nos toca vivir día a día, y en la que más que vivir, sobrevives.

El día que ahora presento es demasiado desconocido en España, por no decir nada, todo lo contrario a lo que sucede en otros países anglosajones y, sobre todo, en EE UU. En este último se llevan a cabo importantes proyectos, a la par que las asociaciones ponen en marcha distintas iniciativas destinadas la mayoría de las veces a recaudar fondos, sabedores de que la sanidad en aquel país está al alcance de quien puede pagarla.

La diferencia entre días internacionales y mundiales viene fijada por el órgano que los reconoce, ya sea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los primeros, y sus agencias en los segundos (UNESCO, OMS, UNICEF, etc.). Como acabo de indicar, su objetivo en el caso de las enfermedades no es otro que el de sensibilizar, llamar la atención y denunciar que existe un problema sin resolver. Un asunto importante y pendiente en las agendas sociales, con el propósito de buscar la adopción por parte de los estados y sus gobiernos de las medidas o iniciativas que durante ese día suelen ponerse en marcha por los ciudadanos o las asociaciones de pacientes y fomentar la concienciación del conjunto de la sociedad reclamando la adopción de medidas.

Será usted como lector el que pueda llegar a entender (o no) mediante estos párrafos la vida con este tipo dolor crónico al que nos ha atado una enfermedad, visibilizándola al menos por un día, y a lo mejor lleguemos entre todos a evitar palabras que no curan, juicios de valor porque no comprenden tu mirada huidiza, la sonrisa difuminada o borrada, o el simple rechazo a una caricia que de por sí duele. Cuando un beso duele creo que todo está dicho.

Aún considero que la sociedad en la que vivimos no ha perdido la sensibilidad que la identifica. Poco a poco llegan los mensajes gracias a las campañas de concienciación o solidaridad que pretenden entrever enfermedades tan devastadoras, ya sea la ELA, o las raras como el lupus y muchas de ellas que cursan dolor y que tantas veces se mencionaron en una conocida serie de televisión.

En el innumerable catálogo de enfermedades raras, reconozco que solo los afectados, sus familiares, cuidadores y amigos pueden llegar a saber ante qué tipo de enfermedad nos hallamos. Una que entra dentro del catálogo de estas últimas por su baja prevalencia (es decir, afectan a un limitado números de personas). También se las denomina las “enfermedades huérfanas” por ser poco “atractivas” a efectos de investigación y de posibles estudios clínicos. Lo que no es óbice para arrinconarnos o recluirnos (que de hecho muchos lo estamos por los efectos de la patología y sus tratamientos) sino todo lo contrario: hacemos lo posible para que por un día se aprenda un poco más de la neuralgia del trigémino.

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP en sus siglas inglesas) define la neuralgia del trigémino del siguiente modo: “dolor súbito, normalmente unilateral, severo, breve, sensación de puñalada, dolor recurrente, en la distribución de una o más ramas del quinto nervio craneal (nervio trigémino)”. Un nervio que tiene una doble función, motora y sensitiva, con sus diversas ramificaciones que inerva la zona del oftálmica, maxilar y mandibular.

¿Esto en qué se traduce? En un pavoroso o espeluznante dolor de muelas por calificarlo de alguna manera, porque se hallan afectados los nervios que dan sensibilidad no solo a todas las piezas dentales, también a pómulos, ojos, sienes, lengua, labios, cabellos, etc.

En la medida en que el enfermo tiene afectadas una o varias ramas de dicho nervio, en un lado de la cara o en ambos, se produce la siguiente sensación: es como si hubieran conectado a la misma un cable de alta tensión y en ella comenzara un concierto de rock duro. El dolor ya no solo se refleja en las piezas dentales, se extiende al resto de la cara y cabeza. Hasta el pelo te duele. Las mejillas te abrasan, una hoguera invisible se ha encendido bajo la piel y un largo cuchillo sigue clavado en lo más profundo. Todo ello en una espiral que nunca cesa, o cuando lo hace se queda en un nivel al que te has terminado por acostumbrar, porque la medicación de que dispones no alcanza para más.