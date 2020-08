Los follones de los Borbones

La Historia no miente aunque, como es normal en este tipo de cuestiones, no existe ningún documento oficial en el que se acredite que alguien ha sido amante de un monarca. Se tiene constancia de estas aventuras —que en algunos casos apenas son una cana al aire y en otros se prolongan durante varios años y deriva en multitud de hijos bastardos—, por los comentarios del pueblo, del personal de servicio o por la evidencia de que a determinado rey o reina se le ha visto más cerca de la cuenta con una persona.

No hay mal que por bien no venga, ya que los hijos que tuvo Isabel II con sus amantes propiciaron que corriera sangre renovada en la familia real española. De haber tenido descendencia con su marido y primo hermano, los problemas de consanguinidad hubieran sido evidentes.

“Idolatrada Elena: Cada minuto te quiero más y deseo verte, aunque esto es imposible en estos días. No tienes idea de los recuerdos que dejaste en mí. Cuenta conmigo para todo. No te he escrito por la falta material de tiempo. Dime si necesitas guita y cuánta. A los nenes un beso de tu (firma) Alfonso”.

No en vano, de Alfonso XIII se llegó a decir que llenó Madrid de niños bastardos. No era un comentario exagerado: sin certificado de paternidad disponible, se estima que tuvo un hijo con Melanie de Graufidy, dos con Carmen Ruiz Moragas, uno con Juana Alfonsa Milán y hasta tres con Beatrice Noon.

Una afición que, como hasta cierto punto es lógico, a la reina Victoria Eugenia no le hacía demasiada gracia. Aunque no hay mal que bien no venga: el monarca compensaba cada infidelidad con una alhaja, lo que la hizo propietaria de una las mejores colecciones de joyas de la época. En cualquier caso, su relación estaba repleta de reproches y llegó a la sangre: la hemofilia (la sangre azul) que ella transmitió al heredero y a tres de sus hijos, llenó de amargura una relación que nunca fue buena.

De las decenas y decenas de amantes de Alfonso XIII hubo una por encima del resto: Carmen Ruiz, una popularísima actriz republicana de la época con la que mantuvo un romance que se alargó ocho años. “Quiero que seas pueblo, esta teta es pueblo, esta otra también —bajó el bastón por mi vientre causándome un delicioso estremecimiento y me sometí al navajeo erótico de sus ojos—, este coño es pueblo, ¿no ves, tontuna, que si quisiera una marquesa no me movería de la corte, no ves que las tengo a puñados?”, escribe Pilar Eyre en su novela sobre Carmen Ruiz, Carmen la rebelde. En una entrevista, Carmen Ruiz dijo del rey que “era desdichado, generoso y nos amamos mucho”. Falleció en junio de 1936.

Es la propia Pilar Eyre la que tiene el mejor remate para esta historia de follones reales: “El único que se ha salvado de momento de la maldición es Felipe, que Letizia tampoco se lo consentiría”.