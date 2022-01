Los insultos de Michael Jackson a su hermana Janet: "Cerda, yegua, puta, o puerca, vaca”

Incluso en uno de los momentos más escabrosos de la vida del mítico artista, cuando fue acusado de abusos a menores, Janet no sabía cómo gestionar la situación. “Era frustrante para mí. Teníamos vidas separadas y, aunque fuera mi hermano, no tenía nada que ver conmigo. Pero yo quería estar ahí para él, apoyarle todo lo que pudiera”, confiesa en la cinta.

La particular relación entre los hermanos también queda de manifiesto cuando Jackson habla sobre el escrutinio al que se ha visto sometida por sus cambios de peso. “Soy una persona que come de forma emocional, así que cuando estoy estresada o algo me preocupa, eso me calma”, cuenta la cantante, que comenzó a tener problemas con su imagen cuando solo tenía 11 años y que en su adolescencia le vendaban en el pecho para un papel de televisión.