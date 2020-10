Los límites planetarios y los millonarios

Este artículo también está disponible en catalán.

Vivimos inmersos en una economía que se organiza alrededor del crecimiento perpetuo y que medimos con el PIB. Durante muchos años se ha dicho que necesitamos avanzar para mejorar la vida de las personas. Pero el aumento del PIB está provocando un colapso ecológico; los datos sobre la brutal sacudida ecológica son tan claras que los expertos están pidiendo a los gobiernos que abandonen el crecimiento como un objetivo económico.

Cuando se trata del bienestar humano lo que realmente importa no es crecer sin freno (al menos no en los países ricos) sino la distribución de los ingresos y recursos. Y ahora mismo están repartidos de una manera escandalosamente desigual. En Estados Unidos, por ejemplo, el 1% más rico tiene casi el 40% de la riqueza de la nación. El 50% inferior no tiene casi nada: sólo el 0,4%. A nivel mundial es peor: el 1% más adinerado tiene alrededor de la mitad de toda la riqueza del mundo. En término de ingresos, acapara casi una cuarta parte del PIB mundial: más que el PIB de 169 países, una lista que incluye Argentina, Noruega, Suecia, Suiza, todo el Oriente Medio y todo el continente de África. También el 5% más rico está en posesión de no menos del 46% del ingreso global. En otras palabras, la mitad de toda la actividad económica planetaria (todas las fábricas, industrias, centrales eléctricas, minas, transportes... con todo el impacto ecológico asociado) beneficia a los ricos. Una pequeña parte de la humanidad se carga la atmósfera de la que todos dependemos. Sin ir más lejos, debido a estas emisiones, la contaminación del aire causa un millar de muertes al año en Barcelona.

Es de cajón que tanto los multimillonarios, como los millonarios, no sólo consumen más cosas sino que estas cosas chupan mucha más energía: casas enormes, coches grandes, jets privados, negocios... vuelos en primera clase, vacaciones de larga distancia, importaciones de lujo, etc. Y hacen inversiones en industrias expansivas que a menudo son ecológicamente destructivas, como los combustibles fósiles y la minería. Como dice Thomas Piketty, uno de los expertos mundiales en desigualdad y clima, los multimillonarios, y los millonarios, son incompatibles con los límites planetarios. Por otra parte, el exceso tiene otra parte sutilmente perversa, destructiva: crea presión psicológica en las personas para ganar y comprar más; y no por necesidad, sino porque quieren acercarse a los hábitos de consumo de las más adineradas sólo para sentir que también ellas gozan de estatus.