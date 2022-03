Barcelona, una fiesta contra el machismo

Europa Press News via Getty Images

Ha sido un grito festivo, de buen ambiente, batucada incluida, pero sin dejar de ser reivindicativo. Hacía dos años que no se oían los ecos feministas en una manifestación como tal, tras la solución intermedia planteada en 2021 condicionada por la pandemia... y había ganas.

Las principales vías barcelonesas han sido una sucesión de pasos y también de testimonios. “Sin las mujeres no hay revolución”, se oía a coro entre el gentío. Una de esas voces era la de Ariadna, de 17 años, que confiesa a El HuffPost que “me han perseguido por la calle, me han gritado y lucho para que esto no le pase a más gente”.