Manu Erena o cómo ser un 'bestseller' a los 16 años

El logro es grande pero él lo vive con humildad. “No tenía muchos seguidores pero me hacía ilusión contar que tenía un libro”, explica a El HuffPost. “La plataforma lo viralizó y gracias a eso llegué a un mayor público y la gente empezó a comprarlo”.

Erena, nacido en Torredonjimeno (Jaén) en 2005, empezó a escribir “en serio” hace un par de años: “Desde pequeño me ha gustado siempre escribir todo tipo de historias, para concursos de colegio o simplemente por disfrutar”. Lo suyo es la poesía y no se ha adentrado en otros géneros: “Ojalá supiera”.

“En la ESO, que es una etapa en la que te vas conociendo a ti mismo y experimentas un montón de cambios emocionales, me empezó a gustar muchísimo leer libros como los de la señorita Bebi, Defreds, de este estilo, de prosa poética. Pasé de leerlos a escribir yo mis propios poemas contando las cosas que no podía sacar de mi cabeza”, relata.

Erena, que en septiembre empezará 1º de Bachillerato —“Voy a intentar ir por el artístico y si no, por Sociales”, aclara—, escribe cada vez que se lo pide el cuerpo: “Desde en los intercambios de clase o ideas fugaces que me iluminan en mitad de clase a por las noches. Es verdad que si estoy en época de exámenes o en mitad del curso no tengo el mismo tiempo que cuando hemos estado confinados o ahora en verano, pero siempre se le saca tiempo a lo que a uno le gusta”.