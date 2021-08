Mark Ríos es Mr. Dripping

Tengo entendido que eres autodidacta ¿Cuándo conseguiste a dominar la técnica?

Hace cuatro años, aunque hace seis o siete que empecé a probar. Al principio era más explorar que tipo de pintura podría hacer lo que yo quería hacer, porque depende de la plasticidad y la textura. Los trazos cambian mucho. Cuando ya tuve una pintura que me permitía pintar desde la distancia, luego vino el tema del secado, porque a veces no era bonito y se agrietaba.

Por eso, diría que el proceso de probar pinturas duró un año. Después, pasé de trazar muchas líneas a necesitar unas pocas, más limpias, para dibujar algo. Conseguir lo que hacía con más líneas ahora solo con un trazo, ir depurando la técnica.

Al tercer año empecé a atreverme a captar a alguien, salvando las distancias con el realismo.

Es algo en lo que tu creías…

Todo empezó en un sueño que me pareció precioso. Empecé a tirar la pintura así porque, después de haber tocado todas las técnicas, tuve un sueño en el que pintaba rostros abstractos, con pintura negra flotando sin lienzo. Cuando me levanté, me dije “esto sería la bomba, ¿cómo puedo hacer esto?”

No he conseguido que flote, pero estoy muy contento con los resultados. De hecho, ahora voy a llevar a Marbella una técnica con la sombra del cristal que aún no he expuesto. Parece que flota y dentro proyecta una sombra. Voy a desarrollar un poco este concepto. Ahora las obras que haga en el estudio van a ser para experimentar con otros materiales, sombras y juego de luces. Y luego, en vivo, porque al final es lo que me define como artista, que pinto de un modo diferente.