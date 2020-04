Metáforas de una pandemia

JOSEP LAGO via Getty Images

JOSEP LAGO via Getty Images Personal sanitario de un hospital de Barcelona.

Muchas son las imágenes que nos muestran una capacidad innata en el ser humano: el miedo a lo desconocido. Este hecho hace que la razón se nuble por una de las emociones que más afecta a nuestra naturaleza social.

Están circulando por redes sociales supuestos mensajes por parte de algunas personas anónimas que piden a sus vecinos, que son trabajadores sanitarios, que se vayan a vivir a otro lugar por miedo a que les contagien el coronavirus. No puedo contrastar lo cierto o no de estos hechos. Lo que sí puedo aportar son testimonios que me transmiten fuentes de varios hospitales de varias comunidades de España y cómo lo están viviendo.

Enfermeros y enfermeras me comentan: “Empezamos a trabajar mucho antes de nuestro turno. Nos bombardeamos con preguntas. ¿Tendremos EPIS? ¿Tendremos la tristeza de alguna mala noticia? Tengo compis que han perdido a su madre, a su suegro…”. Una historia que me comentó otro es la de un compañero (enfermero y psicólogo) que llega a casa cada día llorando por la situación que está viviendo.

La situación de los médicos no se queda atrás. Hay que darse cuenta de que aparte de esta patología se juntan todas las demás. Las personas no han dejado de tener infartos, ictus, accidentes… Y las áreas de trabajo se separan para intentar evitar contagios. En urgencias, una especialidad que aún no lo es, tienen que hacer malabarismos para conseguir que se hagan las pruebas para cada uno de sus pacientes. Determinar a primera vista la gravedad de un caso u otro para determinar la urgencia y luego convencer a todo un equipo de radiología, laboratorio, etc., de la necesidad de actuar. A todo esto, juntemos a los familiares preocupados, los compañeros que te preguntan dudas acerca de sus pacientes y la tutorización de los residentes. Y ahora una pandemia.

Juntemos el miedo a infectarse, los miedos a infectar a tu familia... “Di negativo en la prueba”, me comentaba hace nada uno de los médicos que me sirven de fuente, que tuvo un caso de contacto. Pero es que, aun así, no ha dejado de trabajar pese haber pasado por ese miedo real. Sin mencionar la alienación causada tras largas jornadas laborales estando con las mascarillas “bien apretadas”, tanto que les deja la sensación de seguir con ellas puestas estando ya en casa.

Y voy a reiterarme en una palabra: pandemia. Porque no estamos en una guerra. Ni las personas son “focos de infección”, ni nos están bombardeando. Nuestros sanitarios, trabajadores de supermercados, cuidadores… No son soldados que disparen a bocajarro en un “campo de batalla”; son quienes nos están dando una ayuda, un servicio, exponiéndose a infectarse para ayudarnos. Y en el particular caso de los sanitarios, intentan salvarnos.