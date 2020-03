Mi hermana murió embarazada. Dejad de preguntarme cuándo tendré hijos

Nunca me han entusiasmado los niños. No es que no me gusten. Quiero mucho a los hijos de mis primos y me parecen adorables, pero no soy la clase de persona a la que llamarían para hacer de niñera. No me sale de forma natural ser paciente y maternal. No tengo ni idea de cómo hablarles a estos seres humanos pequeños y, en cierto modo, me siento incómoda cuando estoy rodeada de niños.