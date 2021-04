Las drogas no se dejan de un día para otro, como dice Miguel Bosé

El tratamiento, de meses a años

“Las drogas son unos estados que utilizados bien dan mucho conocimiento”

Para Hurtado estas afirmaciones no van asociadas a un “control” ni a una no dependencia de las sustancias. “El asociar el consumo a esa área no limita o no supone que haya un control, lo que conlleva es que ese ámbito potencie y se le dedique más tiempo, abandonando otras cosas de su vida igual de importantes como la familia o el trabajo”, detalla.