Críticas a la 'influencer' Miranda Makaroff por lo que ha dicho sobre las vacunas: "Eres un peligro social"

“Lo voy a decir porque me da la gana. (...) Que vengan los haters a decirme que no, me la pela todo ya”, empieza diciendo la influencer desde su casa mientras científicos de todo el mundo trabajan a contrarreloj para encontrar una vacuna contra el COVID-19.

Para Makaroff cualquier enfermedad se puede curar con la mente. Ella dice que no sabe cómo, pero que le encantaría que alguien le hubiera enseñado. “Si nos enseñaran a gestionar nuestro sistema inmunológico y a curarnos, o sea, a gestionar nuestras células con la mente no necesitaríamos ni vacunas, ni medicinas, ni nada”, sentencia la influencer.

Y añade: “Pero como la gente no sabe, y seguramente yo tampoco lo sé pues me puedo morir de cualquier cosa porque tampoco me lo han enseñado. Pero yo creo que ese es el futuro: Fuck vaccines y fuck cualquier cosa que venga del exterior”.

Las críticas se han sucedido una tras otra durante todo el domingo, y algunos usuarios de Twitter han resaltado “el peligro social” que supone la influencer para sus seguidores adolescentes.