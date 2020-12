Mis propósitos menstruales 2021

Hoy te traigo una propuesta mucho más fácil y que solo depende de ti: propósitos menstruales para este 2021. ¿Por qué? Porque la menstruación te va a acompañar durante, más o menos, una semana al mes los próximos 12 meses... sí sí, te propongo la oportunidad de vivir tus próximas 12 reglas (o menstruaciones como a mí me gusta llamarlas) de una manera diferente. Seguramente alguna vez hayas maldicho el hecho de ser mujer porque te ha venido la regla en el peor momento, te duele, has manchado, quizá te venga y tú en realidad no quieras… siempre tenemos una excusa para odiar nuestra propia menstruación. Desde que descubrí la copa menstrual la relación con mi ciclo cambió drásticamente y desde entonces no puedo no compartir mis hallazgos con toda la que me cruzo.