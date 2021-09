¿Es momento de comprar una cafetera automática? Este es su gran ahorro y sus ventajas

Todos apreciamos una buena taza de café, pero también nos gusta que sea fácil prepararlo, especialmente durante esa primera hora del día. Y no será por opciones, ya que puedes prepararte tu café en una cafetera express, de goteo, en prensa francesa, o en cafetera de cápsulas para los días más chill. Sin embargo, ¿Qué prometen las cafeteras automáticas para ser tan populares?

“Sí, pero las cafeteras automáticas son demasiado caras”, habrás escuchado. Nada que ver, existen numerosos mitos en torno a estos electrodomésticos, pero lo cierto es que una cafetera de este tipo por precios entre 500 y 1.000 euros, tiene mucho que ofrecer: no solo muelen los granos de café en el momento, sino que prensan el café con precisión y su capacidad de personalización es plena.

¿No sabes qué es una cafetera automática?

Las cafeteras automáticas están diseñadas para preparar un buen café de una forma rápida y sencilla. Son máquinas que requieren de muy poco esfuerzo por parte del usuario, ya que, tan sólo rellenando los depósitos de café y agua, y apretando un solo botón tendrás acceso a múltiples recetas de café. Te permiten configurar cada parámetro en función de tus gustos, por ejemplo, el grado de molienda del grano de café, intensidad de sabor, cantidad de la espuma de leche, temperatura de preparación, y un largo etc.

¿Por qué no todos tenemos una en casa?

Desmontando mitos sobre las cafeteras automáticas

“Las cafeteras automáticas son caras”, “cuestan mucho de limpiar” o “son armatostes enormes para la cocina”. Seguro que en más de una ocasión has escuchado estos y otros prejuicios acerca de este tipo de cafeteras; sin embargo, muchos de estos mitos son falsos y la verdad te hará cambiar de opinión. Analicémoslo:

“Las cafeteras automáticas son caras”

“Las cafeteras automáticas son demasiado grandes”

“Las cafeteras automáticas requieren de mucho mantenimiento”

“Las cafeteras automáticas son difíciles de usar”

“Las cafeteras automáticas hacen mucho ruido”

Las cafeteras automáticas no hacen ruido, ya que la mayoría de ellas cuentan con molinillo silencioso, como la Melitta Purista, uno de los top sellers de Melitta recientemente galardonada con el premio Plus X 2020. El molinillo no solo resulta tan silencioso como la mejor meditación matutina, sino que te permite moler los granos de tu café favorito de forma instantánea a fin de potenciar todo su sabor, aromas y matices.