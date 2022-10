'Monotonía', con lupa: todas las teorías y detalles que han encontrado los fans de Shakira

Ya ocurrió con Te felicito y, por supuesto, estaba claro que iba a volver a pasar con Monotonía, la canción de Shakira junto a Ozuna lanzada hace unas horas —y cuyas reproducciones del videoclip no paran de aumentar a ritmo vertiginoso—.

Frases como “Estaba corriendo por alguien / Que por mí ni estaba caminando” o ”De repente ya no eras el mismo / Me dejaste por tu narcisismo / Te olvidaste de lo que un día fuimos” no dejan lugar a dudas para algunos, pero las escenas del videoclip dan para mucho más.