'Mrs. Dalloway', un palpito, una sensación, una incertidumbre

Mrs Dalloway está siendo una obra muy controvertida en el Teatro Español. Es vista con cierto reparo por gran parte de la crítica, y con gran escepticismo por una amplia mayoría del público. Un público que acude masivamente porque la protagoniza una buena actriz muy querida, Blanca Portillo, se programa en este prestigioso teatro y se basa en una novela de Virginia Woolf. Es decir, que tiene una importante coartada cultural. Aunque tal vez las valoraciones de crítica y público se deban a que esta propuesta no juega al teatro, a hacer teatro, sino que es teatro. Un teatro vivo que se enfrenta al reto de poner en escena el conocido recurso literario de la autora, el flujo de conciencia, que desde el siglo XX se presupone que representa la forma en la que los humanos nos pensamos y autorepresentamos. Recurso que no se usa por un capricho formal ni en la literatura ni en el teatro.

La sensación desde la butaca, cuando uno no se siente interpelado por la obra o no cubre expectativas, es que se asiste a la construcción de un collage donde lo que ocupa espacio y tiempo es premeditadamente azaroso. Es decir, que lo que sucede parece dejado aquí y allá, como al azar, pero a conciencia. Y, claro, al cabo de un rato, uno se cansa de ver números, escenas, unas cortas y otras largas y el interés por lo que se ve y se oye o lo que cuente desaparece. Esta sensación será mucho mayor en el caso de aquellas personas que mantengan la canónica interpretación del libro. La que habla de lo tocado que deja, a los individuos y a la sociedad, una gran guerra como fue la Primera Guerra Mundial, que espere ver el cierre de una época y el comienzo de otra.

Nada de eso es contado en esta versión que empieza con los personajes ocupando literalmente el espacio saliendo desde una puerta del fondo, una de las imágenes más impactantes de la función pues lo hace con muy pocos actores para el gran escenario del Teatro Español. Se presenta así la protagonista y señora de la casa, cuenta su reciente recuperación de una larga enfermedad, que le ha llevado a aislarse en una habitación, y que ese día está organizando una gran fiesta. A partir de aquí, una conversación, una palabra remiten, sin quererlo al pasado, al presente o a un tiempo indeterminado en el que resulta incómodo situarse, en el que se suceden monólogos o conversaciones entre los distintos personajes. Poniendo dificultades para que la mente narrativa que nos atenaza construya un relato, una historia.

No, no es ese el interés de la obra. No hay relato posible en este montaje, aunque es cierto que hay principio, desarrollo y fin. Esta obra es un pálpito, una sensación, una incertidumbre. Hermosa esa imagen en la que todos los actores hacen un ligero movimiento, un pequeño espasmo, como un latido fuera de ritmo, que tan bien marca la función (y tan alejada del baile final de la escena). Recurso del que su directora, Carme Portaceli, no abusa, consciente de que la vida se nota así, una leve arritmia en el ritmo biológico y social.