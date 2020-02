Piden la expulsión de Natalia Jiménez, jurado de 'OT', por sus valoraciones en la gala 4 y lo que hizo después

Natalia Jiménez, cantante de La quinta estación y miembro del jurado de OT 2020, calentó los ánimos este domingo por sus valoraciones a Anne y a Anaju —por las que Noemí Galera se enfrentó a ella— y por unas Stories que subió tras la gala y que posteriormente borró.

En ellas saludaba a sus haters, especialmente a una que le había dicho que es un “engendro del mal”: “A esa le mando un beso muy fuerte. A ella y a su mamá”.

″¿Piensan que soy un engendro del mal? Ahorita van a ver que soy un pinche engendro del mal. Y para aquellos que me dicen que me regrese a México, no se preocupen porque es mi casa”, continuó antes de dedicarle un gesto obsceno a quienes la critican.