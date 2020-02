'Naufragios de Álvar Núñez': Nosotros, los otros y las otras

Cuando pensamos en la discriminación que sufren las mujeres en las sociedades formalmente iguales, y en cómo en ella se entrecruzan diversos factores que hacen que su lugar sea más bien de subordinación, no solemos tener muy presente cómo la edad se acaba convirtiendo para ellas en un lastre. Si analizamos los años desde la perspectiva relacional que supone el género, es evidente que a los hombres el paso del tiempo engorda nuestra autoridad y en ocasiones hasta el atractivo, mientras que, para ellas, cuando se sobrepasa un cierto límite temporal, es todo un reto simplemente hacerse visible. Una cadena que se hace todavía más pesada en el ámbito de la creación artística en el que si ellas, en general, lo siguen teniendo muy complicado en cuanto al reconocimiento de la genialidad, no digamos si ya no son objetos apetecibles para el mercado de los deseos.

Por todo ello, resulta admirable, aun a riesgo de insistir en la excepcionalidad que siempre corona las carreras de las mujeres brillantes, como si fueran individuas sin genealogía, que una mujer como Magüi Mira sea capaz, cuando ya pasó los setenta, de ser una de las creadoras escénicas más valientes, luminosas y arriesgadas de nuestro país. Y no solo es excepcional que sea justo ahora cuando su agenda no deje de sumar proyectos tentadores, sino que, además, y por encima de la cantidad, ella sea capaz de lanzarse al vacío, de no acomodarse y de transitar por senderos que otros, sobre todo muchos hombres geniales que con esos años ya se creen por encima del bien y del mal, prefieren esquivar para no poner en peligro su pedestal.

La última aventura en la que Magüi Mira se ha enrolado, y en la que me consta que ha invertido mucho de sí misma y no me refiero solo a lo profesional, es un prodigio de fuerza escénica, un apabullante ejercicio de teatro entendido como compendio de todas las artes escénicas, un artefacto que pone el dedo en muchas llagas. Naufragios de Álvar Núñez, escrita en los años 90 del pasado siglo por una de las glorias del teatro español contemporáneo, José Sanchís Sinisterra, no es solo la crónica del fracaso de un hombre y, con él, de toda una construcción de la masculinidad ligada a los tres términos que mejor la definen—control, conquista, dominio—, sino que es un repaso bien dado a esa parte de nuestra historia que sigue estando manipulada y a las esencias de un “nosotros” que siempre se define en lucha con los “otros”.