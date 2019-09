Nuestro coño no es un coche

Disculpen si el título les parece soez, pero es lo que pienso cada vez que tengo que comprar salva-slips o compresas en un supermercado. He hecho un cálculo aproximado y diría que más de la mitad de los productos destinados al cuidado íntimo están perfumados (y no estoy incluyendo en el cómputo los de limpieza, que dejarían el bando de los libres de fragancias mucho peor parados). Los datos mencionados me llevan a suponer que estos productos se venden mucho y, por lo tanto, a hacerme la consiguiente pregunta: ¿por qué? Tiene intríngulis el asunto, ¿no les parece? Porque con la información recabada podemos afirmar que muchas chicas y/o mujeres prefieren una vulva “perfumada”. Sin importarles, o sin saber, que están poniendo en riesgo el ph de su zona más delicada. Una zona que, cuando está en equilibrio y con las medidas de higiene apropiadas, lucha de forma eficiente contra bacterias y demás patógenos gracias a una acidez idónea. (En el caso de que la intención de las usuarias fuera tapar algún olor desagradable, la recomendación profesional sería visitar al ginecólogo. Perfumar la zona no solo no mejoraría las cosas sino que podría empeorarlas).

Lo dicho: no lo entiendo. ¿Qué puede aportar ese olor insoportable a insecticida? Porque, ya me perdonarán los fabricantes de aniquiladores del equilibrio de nuestra vulva, el olor de esos productos es insufrible. Es más, acaban contaminando a los que se encuentran en la misma estantería, esa minoría coño-friendly. Quería evitarles la imagen, pero para que de verdad entiendan el drama de lo que les acabo de contar, debo confesarles que para elegir algunos de estos productos he tenido que olisquearlos. Sí, en ocasiones me veo obligada a oler envases de salva-slips y compresas para identificar si están o no intoxicados.