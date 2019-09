Pablo Iglesias: "La irrupción de Errejón es algo legítimo y previsible"

“Era de esperar, hay que recibirlo como algo legítimo y previsible”, ha comentado el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, este lunes sobre la candidatura de Más Madrid a las elecciones generales del 10-N –con Íñigo Errejón a la cabeza–.

“Nosotros hemos sido acosados por medios que han mentido abiertamente, también por policías supuestamente a las órdenes del Partido Popular con temas como la financiación ilegal, que se presente Errejón a las elecciones no es acoso”, ha continuado. “Hay que dejar de patrimonializar la izquierda y de hablar de etiquetas que describen la división de este bloque”.

El líder de Unidas Podemos ha hecho referencia a las palabras de Sánchez, cuando en la entrevista con Ferreras apuntaba que “no podría dormir tranquilo sabiendo que había miembros de UP en el Gobierno”. “Sus preferencias por Errejón son claras, como él mismo reconoció”, ha explicado.

Iglesias ha repetido que la ausencia del presidente en agosto impidió la negociación y ha acusado al actual Gobierno en funciones de someterles a un “apartheid”. “Yo tengo una culpa muy clara, haberme fiado. Yo creí a Pedro Sánchez y la ingenuidad es imperdonable en política, creí en el Gobierno de coalición, pero cuando una de las dos partes no quiere es imposible un acuerdo”, ha asegurado.

“Cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que organizarse de otra manera, aceptar un Gobierno de coalición en ese caso no es ceder en nada. A nosotros nos dijeron que estábamos vetados y aceptamos, me hicieron un veto personal y acepte”, ha recalcado. “España no tiene un sistema presidencial, hay un sistema parlamentario, y nosotros vamos a pedir que se respete la Constitución. En un sistema parlamentario hace falta lograr acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, y venimos de un régimen en el que las mayorías absolutas han hecho mucho daño. Un buen ejemplo son las Comunidades Autónomas donde hay muchos Gobiernos de coalición”.

Así mismo, Iglesias ha asegurado que su posición en el partido dependerá de los inscritos y del consejo ciudadano, y no ha querido aclarar cuál será su relación con Más Madrid hasta que no haya un resultado electoral.

Por último, ha asegurado que la campaña de su formación se centrará en los problemas de la gente y no en hablar de otras formaciones. Ha explicado que trabajarán por una subida del salario mínimo y que no descartan un acuerdo con Compromís.