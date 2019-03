No obstante, el letrado ha defendido a su cliente: “Villarejo no ha hecho ningún robo de ningún material”, de “ningún documento ni de ese pendrive ni de nada”, “no ha revelado ninguna información privada del señor Pablo Iglesias” y “no ha participado en ninguna campaña” contra él.

El móvil fue robado en ciernes de la campaña de las generales de 2016 y contenía mensajes con información y fotos sobre el líder y del partido. Algunos de los contenidos fueron difundidos posteriormente en algunos medios de comunicación, como OK Diario. Por ejemplo, el mensaje en Telegram en un grupo interno en el que el secretario general de los morados decían sobre la presentadora Mariló Montero que “la azotaría hasta que sangrase”.

¿Qué es el informe PISA?

No, no tiene nada que ver con el informe educativo. La Audiencia no está investigando solo el robo del móvil y la información que contenía, sino que también se está recopilando información sobre la autoría del llamado Informe Pisa (Pablo Iglesias SA), que es un documento policial anónimo sobre las finanzas de Podemos que se utilizó por políticos y medios contra el nuevo partido.

No tenía sello policial ni ningún funcionario se identificaba en él. A pesar de no tener membrete oficial, el Ministerio del Interior del entonces Gobierno del Partido Popular admitía su existencia y lo atribuía a la “inteligencia policial”, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) -en la que operaba Villarejo-. A la vez, desde ámbitos políticos y mediáticos se esgrimía para atacar a los morados por la financiación iraní.

Este informe llegó a los tribunales judiciales por dos vías, pero no lo envió sospechosamente el Gobierno popular. A la Audiencia Nacional lo llevó el partido Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España. El juez Alejandro Abascal archivaría más tarde el caso y diría que ese “supuesto” informe carecía “de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba”.

Es más, el magistrado hacía suyo el argumento del fiscal para tumbar la denuncia contra Podemos y su financiación: se trataba de “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa” y ese dosier “carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial”.

También este documento llegó al Tribunal Supremo, a través de Manos Limpias. El Alto Tribunal tumbaba la querella presentada contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por financiación ilegal: las acusaciones se basaban en “informaciones no autentificadas difundidas por los medios de comunicación”.