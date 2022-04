Paula Echevarría habla claro sobre la cirugía estética

La actriz Paula Echevarría, en el 'front row' de Pedro del Hierro en la última edición de la MBFW Madrid. Sergio R MorenoGTRES

La actriz Paula Echevarría ha hablado largo y tendido en una entrevista en Divinity acerca de sus secretos de belleza o lo que piensa sobre la cirugía estética o quienes no se depilan en lugares como la axila.

La protagonista de Velvet, de 44 años, ha asegurado que a día de hoy no se ve dejándose las canas: “Es una cuestión personal, igual que hay gente que se deja el vello en la axila y yo no me veo con ello. Creo que hoy en día hay muchas reivindicaciones que no por no hacerlas eres menos mujer, menos feminista o menos natural”.

Echevarría ha defendido que “cada una tiene que estar a gusto consigo misma”: “Si se ve una persona bien con las canas te prometo que la aplaudo pero no es mi caso; no me veo bien ni con pelos en el sobaco ni con canas y como me quiero ver bien, intento evitarlo”.

Como ha relatado, de joven era más inconsciente con el sol y que incluso se daba rayos UVA pero desde que hace un tiempo le salió una mancha en la piel encima del labio se broncea de cintura para abajo “con protecciones adecuadas” y huye todo lo posible de los rayos del sol tanto en el rostro como en el escote.

Sobre la cirugía estética, se ha mostrado a favor de utilizarla “cuando una persona considere por algo puntual”. “Estoy a favor de la cirugía para evitar complejos: orejas de soplillo, la nariz que no te gusta, hay gente que no tiene labio...”, ha explicado.

“Yo he utilizado la cirugía estética y veo muy bien que la gente la use, lo que no veo bien es que sea lo recurrente, lo fácil”

Ella misma, como ha relatado, se operó el pecho: “No tenía nada y consideraba que con un poquito estaría mejor. A la vista está que no me puse nada exagerado pero necesitaba ese poquito. Yo he utilizado la cirugía estética y veo muy bien que la gente la use, lo que no veo bien es que sea lo recurrente, lo fácil”.

Publicidad

La intérprete se ha mostrado crítica con los rellenos faciales, tan habituales hoy en día. “El día de mañana creo que si me tengo que hacer algo prefiero hacerme un lifting que ir recauchutando hasta la saciedad. Luego al final creo que todas las caras son iguales entre sí, todas se parecen”, ha reflexionado. Puedes ver la entrevista completa aquí.