Periodismo teórico

El realismo y el pragmatismo son dos teorías normativas que reflejan casi la misma discusión teórica que las ciencias duras . El realismo consiste en que deberíamos creer en la exposición de la realidad objetiva como consecuencia de experimentos que persiguen un método objetivo. Si lo aplicamos al periodismo, esto se traduce en que el resultado será objetivo mientras los periodistas usen esos métodos objetivos al escribir sus noticias. Si no es objetivo, entonces los periodistas no hicieron bien su trabajo. El pragmatismo, en cambio, viene de la tradición del “mercado de las ideas”: lo que deberíamos tener es una amplia variedad de opiniones que compiten abiertamente. Por ejemplo, el New York Times cree que deberíamos oír hablar del senador Tom Cotton , que pide la intervención del ejército en las protestas contra la brutalidad policial, y al exponer esa idea conseguimos que las personas se alineen a favor o en contra de la misma. Incluso deberían fomentarse puntos de vista que rechacen ese tipo de opiniones.

He entrevistado al profesor de periodismo Jesse Owen Hearns-Branaman para hablar sobre lo que debería saber un periodista desde un punto de vista teórico. No se preocupen ahora por la parte práctica, que ya llegará:

No se sorprenderán si les digo que las facultades de comunicación enseñan teoría y que la profesión periodística tiene que ver fundamentalmente con la práctica. Dicho de otro modo: todo se aprende trabajando y la facultad no serviría de mucho. En realidad, creo que esa perspectiva es un tópico bastante dañino y defiendo más bien lo contrario: la práctica es la que no te enseña casi nada sobre la interpretación de la realidad política, económica o social que vas a contar con supuesta objetividad e imparcialidad. Los marcos teóricos que no aprendas en la universidad no vas a aprenderlos en la redacción.

En última instancia, defiendo que esas posiciones son incompatibles (“No se puede llegar a un equilibrio en la verdad”, como dijo mi entrevistado Chuck Todd), pero los periodistas las necesitan y las intercambian como autodefensa. Siguiendo el ejemplo de Tom Cotton, criticaron al New York Times por no verificar los hechos al publicarle en su página de opinión; la defensa del periódico fue que ellos solo dieron voz a una opinión, y que como también publican otras opiniones, estaban siendo “equilibrados”, o al menos estaban ofreciendo varias perspectivas. No hay una solución epistemológica para este conflicto. El editor de esa sección fue despedido por motivos políticos (debido al contexto específico del momento y a las reacciones negativas que se produjeron), no porque hiciera su trabajo de forma inadecuada. El New York Times publica habitualmente opiniones belicistas o a favor del excepcionalismo estadounidense, como mucha gente resaltó en los medios sociales, así que la columna de Cotton no era algo tan anómalo.

El antirrealismo es, hasta cierto punto, la misma teoría normativa en el periodismo que en las ciencias sociales y la lingüística. Básicamente, el lenguaje no reflejaría la realidad y es arbitrario, así que no resulta útil comparar las representaciones que se dan en el periodismo o el cine con la realidad porque no las describe adecuadamente y resulta del todo insuficiente. Por ejemplo, los académicos no deberían definir con exactitud la palabra terrorismo y luego criticar a los periodistas por usarla con un sentido que no comparten. En lugar de eso, deberíamos ver cómo la usan los periodistas y por qué lo hacen en determinadas situaciones (por ejemplo, dos grupos usan tácticas similares, pero solamente uno aparece citado como terrorista).

La teoría que presento sobre el hiperrealismo está sacada de Baudrillard y se ha usado en los estudios de medios, pero no tanto en el ámbito específico del periodismo. Desde la epistemología hiperrealista, que no es normativa ni prescriptiva, creo que se puede radicalizar el antirrealismo. Por ejemplo, la palabra terrorismo se usa para dar signos de realidad a través de los códigos usados en los medios. No debemos criticar a los medios de comunicación por no representar la realidad; habría que mirar cómo la expresión terrorista ha llegado a ser un “significante vacío”, aunque sea uno con mucho poder. Quienes publican titulares y producen programas de televisión saben que si usan terrorismo, atraerán a más audiencia, por lo que enmarcan sus noticias así por motivos económicos, para tener más clicks o cuota de pantalla. Los políticos que quieren criticar a otros saben que si usan terrorismo para etiquetar ciertos acontecimientos, como las manifestaciones, los medios se fijarán en ese marco de sentido y crearán su propia realidad. La audiencia asociará las protestas con el terrorismo, lo que hará más difícil apoyarlas por la misma razón que no apoyamos el terrorismo. Tenemos que observar cómo influyen los medios, no solamente a través del lenguaje o la política, sino por su propia naturaleza mediática.

A.L.: ¿Qué le diría que estudie a un estudiante de periodismo en 2020?

J.O.: Le aconsejaría que lea tanta variedad como le sea posible. Al principio, yo solo leía a Baudrillard y a Chomsky, pero a menos que entiendas los fundamentos de las teorías periodísticas, será muy difícil aplicarlas con éxito. Por ejemplo, cuando leía a Gaye Tuchman y su crítica a la objetividad del periodismo de los años setenta, o “codificar y descodificar” de Stuart Hall, vi conexiones entre ellos y Baudrillard que otros, hasta donde sé, no investigaron. Necesitas cierta comprensión de las teorías, ya sean normativas o radicales. Si no te familiarizas con ambas, no podrás entender bien a los teóricos de una u otra. Eso es justo lo que revolucionó los estudios culturales y los estudios de periodismo en los años setenta, la introducción de teorías francesas radicales (Foucault y Barthes, sobre todo) que luego se integraron a las teorías más populares.

Se gasta demasiado tiempo en el presente, especialmente cuando las cosas están cambiando muy rápido a causa de tecnologías disruptivas y de los medios sociales. Al mismo tiempo, alguien hace un estudio sobre cómo los periodistas usan los medios sociales o el Big Data y se convierte en una explicación histórica de lo que estaba ocurriendo hace unos años. Esto no significa que su validez haya caducado, solo que tenemos que centrarnos más en exponer las estructuras del periodismo y no distraernos demasiado por las modas. Tenemos que atender a las novedades, claro, pero como parte de la estructura político-económica que la tecnología cambia o subvierte.

A.L.: Los criterios de noticiabilidad de la prensa no me parecen suficientemente fundamentados y no sé si la crisis del periodismo se debe en parte a esa manera de proceder cada vez más mercantilizada y menos exigente con los valores de la prensa. ¿Qué opina usted?

J.O.: Los criterios de noticiabilidad son un buen ejemplo de algo que los profesionales de los medios, los periodistas, los relaciones públicas y las audiencias han interiorizado por igual. Los relaciones públicas puede que hasta lo usen de forma más explícita que los periodistas para convencer a sus clientes de su estrategia. Esos criterios funcionan razonablemente bien sin que tengan una gran carga teórica, así que tendríamos que preguntarnos qué ganamos si le aplicáramos algo tan denso como el idealismo trascendental kantiano. Además, los criterios de noticiabilidad dependen de las diferentes culturas y de los sistemas de medios, por lo que no creo que funcione una teoría universal.

No sé si podemos vincular la crisis financiera del periodismo a la crisis epistemológica de los medios porque tienen diferentes causas. Incluso Trump en la Casa Blanca y su desprecio por periodistas, entrevistadores y científicos viene de un sentimiento antiintelectual y antielitista más profundo, algo que se aprende de Fox News y de ciertos programas de radio conservadores. La falta de confianza en los medios y los políticos hipócritas no son nada nuevo, aunque la crisis de financiación del periodismo sí que lo es.